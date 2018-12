V ZDA novembra brezposelnost ostala pri 3,7 odstotka, manj novih delovnih mest

Washington, 7. decembra - Stopnja brezposelnosti v ZDA je novembra ostala pri 3,7 odstotka, kar je najmanj v 49 letih. Delodajalci v zasebnem in javnem sektorju so odprli 155.000 neto novih delovnih mest, kar je manj kot oktobra, ko so jih po popravljenih podatkih 237.000.