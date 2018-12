Ob nagraditvi prostovoljcev izpostavljen pomen prostovoljstva kot socialnega korektiva

Ljubljana, 7. decembra - Plakete državnega sveta so danes podelili 14 najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem. Kot je ob tem poudaril podpredsednik državnega sveta Matjaž Švagan, je prostovoljstvo pomemben socialni korektiv. Prostovoljci s svojim delom po njegovih besedah prispevajo k povezovanju organizacij in ljudi, še zlasti v lokalnih skupnostih.