V EU načelni dogovor o lažjem dostopu do elektronskih dokazov

Bruselj, 7. decembra - Pravosodni ministri EU so danes v Bruslju dosegli načelni dogovor o novih pravilih, ki naj bi sodnim organom pri preiskovanju terorističnih in drugih kaznivih dejanj zagotovila hitrejši čezmejni dostop do elektronskih dokazov. Sodnim organom namreč omogoča, da te dokaze zahteva neposredno od ponudnika storitev v drugi članici.