Branilec Arsenala več kot pol leta na prisilnem počitku

London, 7. decembra - Branilec angleškega nogometnega prvoligaša Arsenala Rob Holding bo z igrišč odsoten od šest do devet mesecev, potem ko so zdravniki sporočili, da bo potreboval operacijo zaradi raztrgane križne vezi, so danes sporočili iz tabora topničarjev. Triindvajsetletnik si je poškodoval levo koleno na sredini tekmi proti Manchester Unitedu (2:2).