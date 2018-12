Dekani na ljubljanski univerzi prejemajo tudi po mnenju računskega sodišča sporen položajni dodatek

Ljubljana, 7. decembra - Dekani na ljubljanski univerzi so za razliko od mariborske in primorske zaposleni kot visokošolski učitelji, in ne kot dekani, zato prejemajo tudi položajni dodatek, je poročala POP TV. Računsko sodišče jih je že trikrat opozorilo na po njihovem mnenju nezakonito prakso, a se ni spremenilo nič. Na univerzi odgovarjajo, da je zakonodaja nejasna.