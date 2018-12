PSG naj bi izmaknil Ajaxovega zvezdnika De Jonga

Haag, 7. decembra - Francoski nogometni prvak PSG naj bi prehitel Manchester City in mu za rekordnih 75 milijonov evrov izpred nosa izmaknil zvezdnika Ajaxa ter nizozemske reprezentance, Frenkieja de Jonga , danes piše nizozemski časnik De Telegraaf. Pri Ajaxu so potrdili, da so imeli pogovore s PSG, čeprav so pri klubu dodali, da "ni prišlo do nobenega dogovora".