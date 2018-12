Fakin: Izolska bolnišnica je lahko zgled drugim

Izola, 7. decembra - Na obisku v bolnišnici Izola je bil danes minister za zdravje Samo Fakin, ki se je ob tem seznanil z delom sanacijskega odbora in si ogledal bolnišnico. V izjavi je Fakin povedal, da je videno vse kaj drugega, kar je videl pred desetimi leti, in da je po organizaciji in dobrem delu lahko izolska zgled marsikateri drugi slovenski bolnišnici.