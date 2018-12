Najboljši knjigi umetnika Nokturno Andreja Lamuta ter Opium Clippers Neje Tomšič

Ljubljana, 7. decembra - V Centru in Galeriji P74 so v četrtek zvečer, v sklopu programa V. Konvencije Blind Date Ljubljana 2018, razglasili najboljšo knjigo umetnika, izdano v Sloveniji v letih 2017 in 2018. Mednarodna žirija je zmago razdelila med dve deli: Nokturno Andreja Lamuta (izšlo pri The Angry Bat) ter Opium Clippers Neje Tomšič (Rostfrei Publishing).