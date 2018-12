Unicef: Skoraj dve tretjini otrok migrantov primorani zapustiti domove

Ženeva, 7. decembra - Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) je v anketi med skoraj 4000 begunci in migranti, starimi med 14 in 24, ugotovil, da sta bili dve tretjini primorani zapustiti svoje domove, skoraj polovica pa jih na pot odšla brez spremstva. Anketo so objavili pred ponedeljkovim potrjevanjem globalnega dogovora ZN o migracijah v Marakešu.