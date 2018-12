Celjska podžupanja bo v novem mandatu Breda Arnšek

Celje, 7. decembra - Celjski župan Bojan Šrot je v četrtek za podžupanjo imenoval Bredo Arnšek, mestno svetnico njegove Celjske županove liste, sicer pa sociologinjo kulture in politologinjo. Kot so ob tem sporočili z mestne občine, bo Arnškova funkcijo podžupanje do konca leta opravljala nepoklicno, z novim letom pa bo postala poklicna podžupanja.