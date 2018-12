Na Hrvaškem babico in vnuka osumili tihotapljenja mamil

Zagreb, 7. decembra - Kriminalisti v Bjelovarju so kazensko ovadili 75-letno žensko in njenega 20-letnega vnuka zaradi suma tihotapljenja in prodaje mamil. Sumijo, da sta babica in vnuk na spletu naročila več kot dva kilograma mamil z namenom prodaje. Vrednost mamil je ocenjena na 60.000 evrov. Prijeli so ju, ko sta prevzela paket na pošti v Bjelovarju.