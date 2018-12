V Zagrebu razbili mednarodno skupino tihotapcev ljudi

Zagreb, 7. decembra - Hrvaška policija je razbila še eno skupino, ki je tihotapila ljudi iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško v Italijo in Slovenijo. V Zagrebu so v četrtek prijeli več osumljencev, ki naj bi jih po navedbah hrvaških medijev vodil 20-letni pakistanski državljan s povezavami s pakistansko diplomacijo in obveščevalno službo.