Boca in River se pripravljata na tretji poskus

Madrid, 7. decembra - Nogometaši argentinskih klubov Boca Juniors in River Plate so se že dodobra udomačili v Madridu. Za nekoliko nenavadno prizorišče uradnega dvoboja velikih tekmecev so krivi navijači Riverja, ki so povzročili najprej preložitev in potem še selitev povratne finalne tekme pokala libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov.