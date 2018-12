Los Angeles, 7. decembra - Ameriški komik in igralec Kevin Hart ne bo vodil 91. podelitve oskarjev. Svojo odločitev je danes sporočil po Twitterju, kot razlog pa navedel proteste, ki so jih izzvali njegovi starejši homofobni zapisi na Twitterju. Akademija filmskih umetnosti in znanosti mora zdaj najti drugega voditelja podelitve oskarjev, ki bo februarja v Hollywoodu.