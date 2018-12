Kralji s Kopitarjem še naprej najslabša ekipa NHL

Los Angeles, 7. decembra - Anže Kopitar je z Los Angeles Kings, najslabšo ekipo zahodne konference v severnoameriški hokejski ligi NHL, tokrat v domačem Staples Centru gostil najslabšo ekipo vzhoda, New Jersey Devils. Boj z dna prvenstvene lestvice so s 6:3 dobili gosti, domači navijači pa so kralje po novem porazu z ledu pospremili z glasnimi žvižgi.