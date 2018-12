Kelti so se maščevali za boleč poraz

Boston, 7. decembra - Košarkarji Boston Celtics so v severnoameriški ligi NBA doma s 128:100 odpravili New York Knicks in se gostom maščevali za nedavni poraz, s katerim so kratkohlačniki prekinili niz šestih zaporednih porazov. Tokrat je Kyrie Irving poskrbel, da je zmaga ostala doma, saj je dosegel 22 točk in osem podaj, preden je moral predčasno s parketa.