Newyorške borze končale neenotno

New York, 6. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Uvodni globoki padci so se na koncu rahlo pobrali, a sta S&P 500 in Dow Jones ostala v rdečih številkah. K uvodnim padcem je predvsem prispevala aretacija glavne finančne direktorice kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Wanzho, poroča francoska tiskovna agencija AFP.