Igor Grdina o Cankarju: Zelo kompleksen avtor za zrele ljudi

Ljubljana, 6. decembra - Založba Beletrina in Slovenska matica sta se v letu, ko obeležujemo 100 let od smrti Ivana Cankarja, pisatelju poklonili tudi z nocojšnjim pogovorom o njegovem življenju in delu ter biografiji Ivan Cankar. Portret genija avtorja Igorja Grdine. Kot je povedal Grdina, je Cankar "zelo kompleksen avtor za zrele ljudi".