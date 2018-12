Mladina: Menedžerska kriza (7. 12.)

Ljubljana, 7. decembra - Dejansko ni nobene logike. V slabih tridesetih letih države, ko so se sfere znotraj novega političnega sistema razvijale in postajale vse bolj prefinjene, izdelane in tudi dorečene, je na prvem mestu med tistimi, ki je resno nazadoval, socialni dialog med delojemalci zasebnega sektorja in gospodarstvom, v Mladini ugotavlja Grega Repovž.