V izgredih na protestih v Kataloniji ranjeni policisti

Barcelona, 6. decembra - V Kataloniji so danes ob 40. obletnici španske ustave potekale demonstracije, ki so se sprevrgle tudi v izgrede. V nasilju, ki je izbruhnil med protestniki in policisti v mestu Girona, je bilo ranjenih najmanj šest policistov, aretirali pa so najmanj eno osebo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.