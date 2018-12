Notranji ministri EU z delnim dogovorom o reformi mejne straže

Bruselj, 6. decembra - Notranji ministri EU so danes dosegli delni dogovor o reformi evropske mejne straže, ki vključuje krepitev njenih pristojnosti glede vračanja nezakonitih migrantov in sodelovanja s tretjimi državami. Dogovora o temeljnem elementu predlagane reforme - vzpostavitvi stalne enote 10.000 varuhov meje do leta 2020 - pa še ni.