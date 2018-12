Torra pozval k mednarodnemu posredovanju v katalonski krizi

Ljubljana, 6. decembra - Katalonski predsednik Quim Torra je danes v Ljubljani pozval k mednarodnemu posredovanju za politično rešitev katalonske krize. Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) in nekdanji predsednik republike Milan Kučan, ki gostita Torro, pa sta bila ob tem kritična do neodzivnosti, nenačelnosti in sprenevedanja evropskih institucij.