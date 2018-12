Newyorške borze uvodoma navzdol

New York, 6. decembra - Indeksi na newyorških borzah se v začetku današnjega trgovanja gibljejo globoko v rdečem. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v strahu, da bi se trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko zaradi aretacije glavne finančne direktorice kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Wanzho znova zaostrili.