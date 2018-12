Po ugotovitvah projekta Trajnostna pot večina pripravljena spremeniti prevozne navade

Ljubljana, 6. decembra - V Društvu za trajnostni razvoj Sobivanje zaključujejo osemmesečni projekt Trajnostna pot je moja izbira, v katerem je sodelovalo preko 5500 otrok in njihovih staršev ter zaposlenih iz 53 vrtcev in šol. Glavna ugotovitev projekta je, da so ljudje pripravljeni spremeniti svoje prevozne navade, je dejal vodja projekta Borut Peterlin iz društva.