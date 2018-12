Znani trije skriti dragulji med turističnimi doživetji

Ljubljana, 8. decembra - Poslušalci in obiskovalci spletne strani Radia SI so letos prvič izbirali skrite dragulje med turističnimi doživetji in lokacijami v Sloveniji. Na prvo mesto se je uvrstil turistični paket Okusi Sredozemlja slovenske Istre, sledila pa sta mu paketa Doživetje laškega kraft piva in Gourmet Over Mura.