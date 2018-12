Neznanec dveletni deklici ukradel Miklavževe darove

Berlin, 6. decembra - Neznanec je v nemškem kraju Bobenheim na zahodu države ukradel Miklavževe darove, ki so bili namenjeni dveletni deklici. Njen dedek ji je darove v obliki čokolade in različnih figur v sredo zvečer postavil pred vrata, kot je to v navadi v Nemčiji, a so darila kmalu izginila neznano kam, so danes sporočili iz tamkajšnje policije.