Vlada sprejela spremembe uredbe za javne agencije in zavode, ne pa še za vojake

Ljubljana, 6. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela spremembe uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede. Ta sledijo ponedeljkovemu podpisu stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah, s katerimi so se dogovorili tudi o povišanju plač. Ni pa vlada danes še obravnavala tovrstne uredbe za Slovensko vojsko.