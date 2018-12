Policija opozarja, da se zlorabe otrok preko spleta dogajajo tudi pri nas

Ljubljana, 6. decembra - Policija starše opozarja, naj bodo pozorni na to, kaj njihovi otroci počnejo na spletu, pa tudi, kakšne fotografije svojih otrok sami objavljajo na medmrežju. Obseg spletne kriminalitete se namreč povečuje, največja žrtev so otroci in mladostniki. Nedavno so policisti prijeli Slovenca, ki ga sumijo, da je 10 let preko spleta iskal mladoletne žrtve.