V Sloveniji lani največja rast števila letalskih potnikov v EU

Ljubljana, 8. decembra - Lani je v EU z letalskim prevozom potovalo 1,043 milijarde potnikov, kar je 7,3 odstotka več kot leto poprej in 39 odstotkov več kot leta 2009. Število letalskih potnikov v uniji se je najbolj povečalo v Sloveniji, in sicer za 19,8 odstotka na 1,682 milijona, kažejo podatki Eurostata. Po rasti so sledili Luksemburg, Estonija, Bolgarija in Češka.