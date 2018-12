V EU je večina lučk na jelki in pod njo varnih

Bruselj, 6. decembra - Evropska komisija je ob današnjem dnevu svetega Miklavža in dva tedna pred božičem objavila rezultate testiranja igrač in božičnih lučk. Skoraj 90 odstotkov testiranih igrač v EU ni pokazalo kemičnih tveganj, približno 80 odstotkov lučk pa je varnih, so sporočili v Bruslju.