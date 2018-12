V Moderni galeriji bodo drevi podelili nagrado Igorja Zabela

Ljubljana, 7. decembra - V Moderni galeriji bo drevi podelitev nagrade Igorja Zabela za kulturo in teorijo 2018. Prejme jo poljska umetnostna zgodovinarka in kustosinja Joanna Mytkowska za predano in izstopajoče delo direktorice Muzeja za moderno umetnost v Varšavi. Podelili bodo tudi štipendije Igorja Zabela.