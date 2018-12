Surs ob Cankarjevem letu: več kot 17.400 Ivanov in 434 Cankarjev

Ljubljana, 6. decembra - V torek bo minilo 100 let od smrti Ivana Cankarja. Ob tej priložnosti so na Sursu zbrali nekaj statističnih podatkov, ki se tudi asociativno navezujejo na življenje in delo Ivana Cankarja. V Sloveniji biva več kot 17.400 Ivanov in 434 prebivalcev s priimkom Cankar. Trenutno ni nikogar, ki bi bil z imenom in priimkom soimenjak Ivana Cankarja