Ljubljanska borza: Največ zanimanja za NLB in Triglav

Ljubljana, 6. decembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je do 11.15 izgubil 0,19 odstotka, navzdol ga vlečejo delnice Petrola. Najprometnejše so delnice NLB, ki niso v indeksu, z njimi je bilo sklenjenih za 360.000 evrov poslov in so pridobile 1,7 odstotka. Za 50.000 evrov manj prometa je bilo z delnicami Zavarovalnice Triglav, katerih tečaj pa ostaja na izhodišču.