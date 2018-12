Raziskovalci Kemijskega inštituta razkrivajo mehanizem začetka vnetja

Ljubljana, 6. decembra - Vnetje je odziv imunskega sistema človeškega telesa na okužbe in škodljive vplive iz okolja, kar je po eni strani koristno za obrambo pred mikrobi, po drugi strani pa lahko pretirano vnetje vodi do hudih bolezni. Raziskovalci Kemijskega inštituta so koordinirali raziskavo, ki razkriva nove podrobnosti v procesu začetka vnetja preko proteina NLRP3.