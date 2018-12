Molčeči kancler je avstrijska beseda leta

Dunaj, 6. decembra - To je že drugič, da so Avstrijci za besedo leta izbrali molčečega kanclerja. S tem očitajo kanclerju Sebastianu Kurzu, da se vedno znova izogiba kakršnemukoli komentiranju zanj neprijetnih tem in odzivom na izjave koalicijskih partnerjev iz vrst svobodnjakov (FPÖ), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.