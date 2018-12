Razstava 100 slovanskih romanov na novi postaji v Bratislavi

Bratislava, 6. decembra - V Univerzitetni knjižnici v Bratislavi so v sredo odprli razstavo 100 slovanskih romanov, ki je eden prepoznavnejših projektov Foruma slovanskih kultur (FSK). Direktorica foruma Andreja Rihter je na odprtju povedala, da je knjižnica ena od več kot 900 partnerskih ustanov FSK, ki že skoraj 15 let gradi mrežo in uresničuje svoje poslanstvo.