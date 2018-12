Kitajska napovedala takojšnjo implementacijo dogovorjenih trgovinskih ukrepov

Peking, 6. decembra - Kitajsko trgovinsko ministrstvo je sporočilo, da bo takoj implementiralo ukrepe, za katere sta se v sklopu sklenitve trgovinskega premirja dogovorila ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping. Kot so pojasnili, se ukrepi med drugim nanašajo na kmetijske pridelke, energente in avtomobile.