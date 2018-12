Leto 2018: Koroško gospodarstvo spodbudno, težave na trgu dela

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Dravograd, 13. decembra - Gospodarska slika Koroške je ob koncu leta v več kazalcih spodbudna. Gospodarstvo je uspešno izvozno naravnano, povečuje se število delovno aktivnih, v primerjavi s slovenskim povprečjem regija izstopa po rasti naložb. Težave pa so na trgu dela: poglabljajo se strukturna neskladja, delavci so vse starejši. Na to opozarja tudi Skei Koroška.