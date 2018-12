Na letošnjem Dnevu sladkorne bolezni o najnovejših trendih v diabetologiji

Ljubljana, 6. decembra - Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni pediatrične klinike ljubljanskega kliničnega centra na čelu s predstojnikom Tadejem Battelinom bo drevi že sedmič pripravil Dan sladkorne bolezni. Na njem bodo domači in tuji strokovnjaki predstavili najnovejše trende in koncepte zdravljenja v pediatrični in odrasli diabetologiji.