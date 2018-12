Skakalci danes in jutri še na plastiki, Peter Prevc v Planico

Kranj, 6. decembra - Potem ko so prireditelji v Titisee-Neustadtu v torek zaradi pretoplega vremena in obilnega deževja odpovedali tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev ta konec tedna, slovenski reprezentanti danes in jutri skačejo v Kranju na plastiki. Z nestrpnostjo pričakujejo, kdaj bodo lahko preizkusili 120-metrsko skakalnico v Planici, ki pa še ni nared.