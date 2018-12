Ameriška gimnastična zveza razglasila bankrot

Los Angeles, 6. decembra - Ameriška gimnastična zveza je v sredo razglasila bankrot, potem ko se ne more izkopati iz težav in posledic enega največjih škandalov v zgodovini ameriškega športa - afere Nassar. Zveza je v izjavi za javnost zapisala, da je v Indiani vložila zahtevek za stečaj, da bo lahko poravnala tožbe, ki so jih proti zvezi vložile Nassarjeve žrtve.