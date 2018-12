Azijski trgi globoko v rdečem

Tokio, 6. decembra - Tečaji delnic na azijskih borzah so se danes krepko znižali. Delnice tehnoloških podjetij na šanghajski in hongkonški borzi so na udaru, potem ko je bila v Kanadi aretirana glavna finančna direktorica kitajskega tehnološkega velikana Huawei in vlagatelje skrbijo odnosi med ZDA in Kitajsko.