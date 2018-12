Ljubljana, 6. decembra - Novinarska konferenca poslanske skupine Levica, na kateri bo Miha Kordiš predstavil nova dejstva o netransparentnem in negospodarnem nakupu oklepnikov 4X4 ter spregovoril o pobudi, ki so jo pripravili v Levici, bo danes ob 11. uri v prostorih PS Levica v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz omenjene poslanske skupine.