McDavid v St. Louisu še petič v karieri odločil tekmo

St. Louis, 6. decembra - Hokejisti St. Louis Blues, druge najslabše ekipe severnoameriške hokejske lige NHL za Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so v domači dvorani gostili Edmonton Oilers in doživeli nov poraz. Tokrat so tekmo odločili kazenski streli, pri katerih so bili bolj spretni gosti iz Kanade, ki so zmagali s 3:2.