Slaba predstava Dončića v New Orleansu, poraz Dallasa

New Orleans, 6. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks, za katere kot član prve peterke igra tudi Slovenec Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA gostovali v New Orleansu in doživeli visok poraz, saj so pelikani zmagali s 132:106. Dončić je tokrat prikazal slabo predstavo: zbral je osem točk, šest podaj in štiri skoke, iz igre je zadel le dva od osmih metov.