Idrija, 6. decembra - V Idriji so danes predstavili avdiovizualno knjigo, projekt Ohranjeni spomini filmskih ustvarjalcev Dušana Moravca in Matjaža Mraka. Knjiga nastaja že dobro leto dni, javno pa sta ga predstavila sedaj, ko sta posnela in arhivirala pričevanja prve deseterice sogovornikov.