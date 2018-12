Zürich, 5. decembra - Odbojkarji Calcita Volleyja so se uvrstili v osmino finala pokala challenge. V povratni tekmi na gostovanju pri švicarskemu Biogas Volley Näfelsu so sicer izgubili z 2:3 (26, -23, -19, 23, -10), a ker so prvo tekmo v Kamniku dobili s 3:0, so napredovali.