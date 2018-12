V Nacionalni katedrali veličastno slovo od predsednika Georgea Busha starejšega

Washington, 5. decembra - V Nacionalni katedrali v Washingtonu so se ugledne ameriške in tuje osebnosti na državniški pogrebni slovesnosti poslovile od 41. predsednika ZDA Georgea Busha starejšega, ki je umrl v petek, star 94 let. Mašo je vodil episkopalni škof Michael Bruce Curry, glavni govornik pa je bil 43. predsednik ZDA, George Bush mlajši.