Helsinki, 5. decembra - Odbojkarice GEN-I Volleyja so zanesljivo napredovale v osmino finala pokala CEV. Potem ko so prvo tekmo proti finski Kangasali v Novi Gorici dobile s 3:0, so z istim izidom zmagale tudi v gosteh. Nizi so se tokrat končali na 17, 19 in 16.