Še en zamik začetka svetovnega pokala v smučarskem krosu

Arosa, 5. decembra - Vremenske težave prirediteljev svetovnega pokala v smučarskem krosu se nadaljujejo. Sezona bi se morala začeti ta četrtek v Val Thorensu, a so tekme odpadle, prestaviti pa so morali tudi tekmo v Arosi v ponedeljek in torek, tudi Švicarjem pa zaradi toplega vremena in pomanjkanja snega kljub drugačnim napovedim ni uspelo ustrezno pripraviti proge.